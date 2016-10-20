В США зафиксировали неудачную попытку пуска ракеты в Северной Корее
Американские военные зафиксировали о неудачной попытке пуска ракеты средней дальности «Мусудан» в близи северокорейского Кусона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Южной Кореи.
- Системы Стратком США зарегистрировали событие, которое мы рассматриваем как неудачный запуск Северной Кореей ракеты 19 октября в 5 часов вечера (2 часа 20 октября по Москве) неподалеку от северо-восточного города Кусон, - заявили военные из штаба Стратегического командования США.
Отмечается, что, предположительно, речь идет о ракете средней дальности «Мусудан». Пуск зафиксировало Северо-американское командование воздушно-космической обороны (NORAD), и он не представлял угрозу для Северной Америки.
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