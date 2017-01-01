В ДНР зафиксировали более тысячи фактов военных преступлений ВСУ в Донбассе

Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе с момента своего создания в мае 2016 года сформировала 1084 дела по фактам гибели, ранений и незаконного удержания гражданского населения.

- На сегодняшний день сформировано 1084 дел (по материалам за период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года). Из них, в частности, по погибшим гражданским лицам – 345, погибшим детям – 13, раненым гражданским лицам – 677, раненым детям – 43, — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

По словам дипломата, все факты военных преступлений действующей украинской власти будут представлены общественности и переданы в соответствующие международные инстанции.

Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе была создана по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко от 30 мая 2016 года. Структура документирует факты преступлений против человечности и военных преступлений ВСУ на территории ДНР. Все собранные данные планируется использовать в международных судебных инстанциях.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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