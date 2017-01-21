РФ зафиксировала в Сирии четыре нарушения режима прекращения огня

Российские специалисты заявили, что в Сирии за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался четыре раза.

При этом турецкие наблюдатели не сообщили ни об одном нарушении, сообщает ТАСС. Специалисты РФ заявили, что все инциденты зафиксированы в провинции Хама. К процессу перемирия в Сирии на сегодняшний день присоединились 1140 населенных пунктов.

Сегодня также стало известно, что шесть бомбардировщиков РФ атаковали объекты террористов в Сирии. Ту-22МЗ выполнили задачу, уничтожив склады и лагеря боевиков.

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