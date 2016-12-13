ФСБ зафиксировала активизацию украинских радикалов в Крыму

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал об активизации украинских радикалов в Крыму.

По его словам, украинские государственные органы и радикальные организации приступили к организации и подготовке террористических актов на территории Крымского полуострова.

Глава ФСБ подчеркнул, что в этом году спецслужбам удалось нейтрализовать две украинские диверсионные группы, планировавшие нападение на важные объекты полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

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События: терроризм
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