В ЕР задумались о правовом статусе символов Победы

В «Единой России» разрабатывают законопроект, в котором будет определен правовой статус символов Победы.

«В самое ближайшее время мы проработаем вопрос об определении правового статуса таких символов. Это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе «О рекламе», регламентирующих их использование», - цитирует «Парламентская газета» члена думского комитета по информационной политике Евгения Ревенко.

Он пояснил, что речь идет о георгиевской ленте, образе солдата-освободителя и других символах, нередко используемых в коммерческих целях. По словам парламентария, с такой практикой необходимо бороться, чтобы представители рекламного бизнеса не играли на чувствах ветеранов и патриотов.

Ревенко заявил, что определение правового статуса символов Победы позволит защитить их от «неэтичного и потребительского применения».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Единая Россия
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