Задолженность по зарплате в России выросла на 3,6 процента

Просроченная задолженность по заработной плате в России из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября составила 3,618 миллиарда рублей.

Росстат сообщает, что в целом по стране задолженность выросла на 3,6 процента, информирует ТАСС.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 40 миллионов рублей и снизилась по сравнению с 1 сентября на 25,5 процента.