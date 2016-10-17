Задолженность по зарплате в России выросла на 3,6 процента
Просроченная задолженность по заработной плате в России из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября составила 3,618 миллиарда рублей.
Росстат сообщает, что в целом по стране задолженность выросла на 3,6 процента, информирует ТАСС.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 40 миллионов рублей и снизилась по сравнению с 1 сентября на 25,5 процента.
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