Задолженность по зарплатам в России составляет 3,6 млрд рублей
Суммарная задолженность по зарплатам в России на 1 апреля составила 3,635 миллиарда рублей.
По сравнению с 1 марта она увеличилась на 22 миллиона рублей или на 0,6%.
Преимущественно причиной задолженности является отсутствие у организаций собственных средства. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней незначительна и составляет 26 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
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