Задолженность по зарплатам в России составляет 3,6 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплатам в России на 1 апреля составила 3,635 миллиарда рублей.

По сравнению с 1 марта она увеличилась на 22 миллиона рублей или на 0,6%.

Преимущественно причиной задолженности является отсутствие у организаций собственных средства. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней незначительна и составляет 26 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Росстат.