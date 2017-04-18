Задолженность по зарплатам в России составляет 3,6 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплатам в России на 1 апреля составила 3,635 миллиарда рублей.

По сравнению с 1 марта она увеличилась на 22 миллиона рублей или на 0,6%.

Преимущественно причиной задолженности является отсутствие у организаций собственных средства. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней незначительна и составляет 26 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Москва переводит магазины на онлайн-кассы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО