МВД задолжало адвокатам более 700 миллионов рублей

Министерство внутренних дел РФ задолжало десяткам тысяч адвокатов более 700 миллионов рублей, следует из данных Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР).

Из-за задолженности по зарплате в некоторых регионах уже фиксируются отказы юристов от участия в следственных действиях МВД.

Как сообщил газете «Коммерсант» исполнительный вице-президент ФПАР Андрей Сучков, проблемы с выплатами МВД денег за оказание услуг адвокатами по назначению начались летом этого года.

По его словам, долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 миллионов рублей, по Республике Саха (Якутия) — 12,5 миллионов рублей.

Газета отмечает, что сотрудники нескольких нижегородских адвокатских контор решили не выходить на действия органов дознания и следствия МВД из-за задолженности в 1,5 миллиона рублей.

Вместе с тем, в УВД Нижнего Новгорода заявили, что денег на эти цели нет. Сучков пояснил, что подобные невыплаты адвокатам стали уже хроническими с 2013 года.

До этого как МВД, так и другие ведомства имели в своем бюджете отдельную строку, предусматривающую оплату госзащитников. В последнее же время эти траты были приписаны к общей массе расходов.

Представитель МВД в беседе с изданием сообщил, что за счет внутреннего перераспределения ассигнований была изыскана возможность увеличения расходов на адвокатов на сумму 294 миллиона рублей в этом году. При этом оставшуюся задолженность перед защитниками в ведомстве обещали погасить в январе 2017 года.