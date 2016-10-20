В КЧР задержаны члены террористической банды
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Карачаево-Черкесии шесть человек, которые причастны к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
- Деятельность банды пресечена в результате совместных мероприятий ФСБ и МВД России. В ходе спецоперации подразделения спецназа ФСБ и войск национальной гвардии задержали организатора и пятерых членов незаконного вооруженного формирования, - сказал представитель УФСБ по КЧР «Интерфаксу».
У бандитов был тайник, в котором находились оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование, видеоматериалы о принесении ими клятвы верности ИГИЛ.
Кроме того, аналогичные находки обнаружены в доме лидера группировки.
Террористы финансировались из Сирии. Члены банды должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию путем совершения диверсионно-террористических актов
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