В КЧР задержаны члены террористической банды

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Карачаево-Черкесии шесть человек, которые причастны к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

- Деятельность банды пресечена в результате совместных мероприятий ФСБ и МВД России. В ходе спецоперации подразделения спецназа ФСБ и войск национальной гвардии задержали организатора и пятерых членов незаконного вооруженного формирования, - сказал представитель УФСБ по КЧР «Интерфаксу».

У бандитов был тайник, в котором находились оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование, видеоматериалы о принесении ими клятвы верности ИГИЛ.

Кроме того, аналогичные находки обнаружены в доме лидера группировки.

Террористы финансировались из Сирии. Члены банды должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию путем совершения диверсионно-террористических актов

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