Задержанный на Украине россиянин назвал себя контрактником

Гражданин России Виктор Агеев, некоторое время назад задержанный украинскими военными в Луганской области, заявил, что проходит военную службу в рядах ВС РФ по контракту.

В интервью на украинском телевидении он назвал номер своей части и сообщил, что она располагается в Новочеркасске. По словам Агеева, его направили на Украину вскоре после подписания контракта. При том он отметил, что упоминания об участии в боевых действиях за пределами РФ в документе не было, сообщает «ФедералПресс».

О захвате в плен россиянина-контрактника украинская сторона заявила 27 июня. В Минобороны РФ сообщили, что Агеев не подписывал контракт, а был отправлен в запас после прохождения срочной службы. В самопровозглашенной Луганской народной республике отметили, что Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции и является не военнослужащим, а ополченцем.

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