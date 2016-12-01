Задержанный за связь с исламистами немецкий разведчик подрабатывал порноактером

51-летний сотрудник внутренней разведки (Федеральной службы защиты конституции) ФРГ, арестованный по подозрению в связях с радикальными исламистскими группировками, в свободное время снимался в порнофильмах.

В доме подозреваемого обнаружена не только исламистская литература, но и видео порнографического характера, на котором разведчик выступает в роли актера, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на Bild.

Представители ведомства сообщают, что мужчина был задержан за распространение материалов ведомства и радикальные исламистские высказывания.

По неподтвержденным данным, он планировал совершение теракта в офисе организации в Кельне.