Задержанный за связь с исламистами немецкий разведчик подрабатывал порноактером
51-летний сотрудник внутренней разведки (Федеральной службы защиты конституции) ФРГ, арестованный по подозрению в связях с радикальными исламистскими группировками, в свободное время снимался в порнофильмах.
В доме подозреваемого обнаружена не только исламистская литература, но и видео порнографического характера, на котором разведчик выступает в роли актера, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на Bild.
Представители ведомства сообщают, что мужчина был задержан за распространение материалов ведомства и радикальные исламистские высказывания.
По неподтвержденным данным, он планировал совершение теракта в офисе организации в Кельне.
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