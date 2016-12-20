Задержанный по подозрению в совершении теракта в Берлине пакистанец освобожден
Правоохранительные органы Германии признали ошибочность задержания выходца из Пакистана, задержанного по подозрению в совершении террористического акта в центре Берлина.
«Временно задержанный по подозрению в причастности к теракту на берлинской рождественской ярмарке 19 декабря 2016 года был освобожден в соответствии с приказом генерального прокурора», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы немецкой Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что проведенные следственные действия «не выявили каких-либо доказательств причастности подозреваемого к теракту».
Гражданин Пакистана был задержан в Берлине вскоре после теракта в парке Тиргартен, расположенном в нескольких километрах от места трагедии.
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