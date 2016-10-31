Задержанный в Москве вагон с боеприпасами оказался грузом Министерства обороны РФ

Обнаруженные работниками спецслужб РФ артиллерийские боеприпасы в одном из вагонов на станции «Перово» в Москве на самом деле принадлежат Министерству обороны РФ и предназначены для одного из подразделений, дислоцирующихся в Подмосковье. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

- Транспортировка груза осуществлялась согласно существующим требованиям безопасности. Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем протяжении следования вагона обеспечивался должный уровень охраны груза, - цитирует «Интерфакс» представителя оборонного ведомства.

Как отметили в министерстве, в ближайшее время груз продолжит движение по установленному маршруту.

В свою очередь сотрудники спецслужб утверждали, что вагон, в котором находилось более 200 ящиков со снарядами, никем не охранялся и находился в железнодорожном тупике.