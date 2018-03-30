Задержанный в Лондоне рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву
Задержанный для неправомерного досмотра в лондонском аэропорту рейс SU2583 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Москву.
Ранее авиакомпания сообщила о том, что после прилета в Лондон на борт поднялись сотрудники полиции и потребовали, чтобы экипаж покинул воздушное судно.
В итоге капитан лайнера отказался покидать самолет, а бортпроводникам пришлось выйти из салона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» очередной провокацией.
Она также сообщила, что на место выезжали сотрудники российского посольства в Великобритании. В свою очередь,
Скотланд-Ярд отрицает проведение досмотра российского самолета, сообщает ТАСС.
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