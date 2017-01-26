Задержанный в Испании по запросу США россиянин Лисов заявил о своей невиновности

Адвокат россиянина Станислава Лисова, задержанного в Испании по запросу США по подозрению в совершении преступлений в киберпространстве, Олег Губарев заявил, что его подзащитный категорически отрицает свою причастность к каким бы то ни было противоправным действиям.

По словам правозащитника, в разговоре с ним Лисов сказал, что «не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США», - сообщает ТАСС.

Россиянин был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона; теперь США должны предоставить Испании материалы по делу гражданина РФ, после чего испанский суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал «банковский троян» NeverQuest, который предназначался для получения «доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных». Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около 5 миллионов долларов.

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