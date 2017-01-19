Задержанный в Испании по запросу США россиянин не мог иметь отношения к хакерам

Станислав Лисов, которого правоохранительные органы Испании задержали по запросу США, не мог иметь отношения к кибератакам, поскольку не изучал компьютерные дисциплины. Такое заявление сделали в Инженерно-технической академии Южного федерального университета.

Как подчеркнули в вузе, Лисов обучался до 2008 года на факультете «Вычислительные машины и системы» и получал оценки среднего уровня, - сообщает интернет-издание «Актуальные новости».

Также он некоторое время проработал тестировщиком и специалистом по качеству, поэтому его деятельность не была связана с компьютерами.

По словам друга подозреваемого, задержанный в Испании молодой человек мог настроить сервер, однако подтянуть уровень, чтобы взламывать системы, не мог, так как работал менеджером.

Сейчас задержанный находится в тюрьме под названием Brians в Мартореле и ожидает, пока ему будет выделен адвокат.

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