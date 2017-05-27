Задержанный за чтение стихов ребенок признался в попрошайничестве

Мальчик, которого накануне задержала полиция Москвы задержала за чтение стихов на Арбате, сам признался, что занимается попрошайничеством.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД, ребенок рассказал, как его зовут и что он занимается сбором денег.

Накануне полицейские задержали 10-летнего ребенка, который вслух читал отрывки из «Гамлета» в центре столицы и при этом подходил к водителям автомобилей и прохожим. В полицию были вызваны родители мальчика.

При этом уточняется, что когда ребенка сажали в служебную машину, к сотрудникам правоохранительных органов подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика. Однако в передаче ей ребенка было отказано. Получив отказ, она «начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона».

Позже в отдел полиции прибыл отец мальчика, который рассказал, что его сын занимается театральной деятельностью. Однако в ходе разбирательств было установлено, что ребенок попрошайничал.