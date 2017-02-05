Задержанных в Австрии чеченцев подозревают в криминальных разборках

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка прокомментировал задержание группы чеченцев в Вене. Глава ведомства предположил, что это связано с криминальными разборками.

По сообщениям РИА Новости, в пятницу в одном из районов Вены полиция задержала 22 выходцев из Чечни. По утверждениям самих задержанных, они «просто гуляли», а некоторые назвали себя участниками свадебного торжества. Однако при задержании в снегу были обнаружены боеприпасы , автомат и пистолет.

Сотрудники полиции проводят допрос задержанных лиц по статье австрийского Уголовного кодекса "участие в запрещенных объединениях".