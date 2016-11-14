Задержанные выходцы из Средней Азии планировали теракты по парижскому сценарию

Выходцы из бывших советских среднеазиатских республик планировали устроить в Москве и Санкт-Петербурге теракты, аналогичные парижским. После этого они собирались отправиться в Сирию.

По их замыслу несколько взрывов должны были прогреметь в крупных торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга 13 ноября – в день совершения терактов во французской столице, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на ряд СМИ. Кроме того, боевики планировали расстреливать уцелевших и паникующих людей.

Готовясь к терактам, они вели скромный образ жизни. Боевики устроились работать таксистами, охранниками, сантехниками, входили в доверие к местным жителям на протяжении года. Всех их объединяет то, что они сбежали из своих стран, спасаясь от уголовного преследования.