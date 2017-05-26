Задержанные в Москве террористы планировали уехать в Сирию

Выходцы из центральной Азии, задержанные 25 мая в одной из квартир в Москве по подозрению в подготовке серии терактов в столичном транспорте, планировали уехать в Сирию.

Как уточнили в ФСБ, группа из четырех человек, состоящая из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, входила в состав террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Боевики организовали в съемной квартире склад оружия и боеприпасов, а также химическую лабораторию. Местные жители сообщили, что постояльцы квартиры, расположенной в доме на Новопеределкинской улице, снимали ее более трех лет. Всегда здоровались с соседями и никаких подозрений не вызывали.

Отмечается, что руководство группой осуществлялось с территории Сирии и именно туда планировали отправиться задержанные, после проведения терактов в Москве, сообщает «ТВ Центр».

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События: терроризм
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