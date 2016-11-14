Задержанные в Крыму диверсанты признались в работе на разведку Украины

Диверсанты, задержанные в Крыму, признались в подготовке диверсий на полуострове и сборе данных для украинской разведки.

Один из арестованных, Дмитрий Штыбликов, сообщил силовикам, что в их задачи входил поиск информации о расположении, организационно-штатной структуре военных частей в Крыму, а также о проведении маневров. Для сбора этих сведений Штыбликов устроился на работу в подразделение Минобороны РФ. Он входил в состав гражданского персонала, передает ТАСС.

Штыбликова и еще двоих диверсантов задержали в Севастополе 9 ноября. У них была изъята взрывчатка, оружие, боеприпасы, средства спецсвязи и карты-схемы предполагаемых объектов диверсий. Кроме того, были обнаружены доказательства их принадлежности к ВСУ. Все трое отправлены судом под арест на два месяца.

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