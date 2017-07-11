Задержанные в Херсонской области россияне отправлены под арест
Апелляционный суд Херсонской области избрал меру пресечения в виде ареста двум российским пограничникам, которые ранее были задержаны на территории региона.
Управление службы безопасности Украины сообщило россиянам, что огни подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), сообщается на сайте ведомства.
Пограничники были задержаны 30 июня. Каланчацкий суд Херсонской области постановил привлечь их к административной ответственности в виде ареста на 15 суток за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». По заверению российской стороны, пограничники оказались на терриории Украины случайно.
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