Задержанного в Осло россиянина отправили под арест
Гражданин России, ранее задержанный в Осло за незаконное хранение и использование взрывчатки, арестован на две недели.
В течение этого срока введен запрет на посещения молодого человека и его общение со СМИ, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Адвокат россиянина заявила, что он не собирался использовать найденную у него взрывчатку в террористических целях и отрицает предъявленные ему обвинения.
Ранее стало известно, что молодой человек отказался от общения с представителями посольства РФ в Осло. Там, в свою очередь, отметили, что пока так и не получили подтверждения того, что задержанный является гражданином России.
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