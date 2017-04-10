Задержанного в Осло россиянина отправили под арест

Гражданин России, ранее задержанный в Осло за незаконное хранение и использование взрывчатки, арестован на две недели.

В течение этого срока введен запрет на посещения молодого человека и его общение со СМИ, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Адвокат россиянина заявила, что он не собирался использовать найденную у него взрывчатку в террористических целях и отрицает предъявленные ему обвинения.

Ранее стало известно, что молодой человек отказался от общения с представителями посольства РФ в Осло. Там, в свою очередь, отметили, что пока так и не получили подтверждения того, что задержанный является гражданином России.