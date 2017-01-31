С задержанного в США журналиста RT сняты все обвинения

С корреспондента телеканала Russia Today Алекксандра Рубинштейна, который был задержан в США в ходе протестов во время инаугурации президента Дональда Трампа, сняты все обвинения.

В RT напомнили, что в отношении сотрудника телеканала было заведено дело об участии в массовых беспорядках. Ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 25 тысяч долларов.