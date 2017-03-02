У задержанного в Египте россиянина не было бомбы

Генконсульство России в Александрии опровергло информацию о наличии бомбы у задержанного в аэропорту Египта россиянина.

- У задержанного россиянина при себе взрывчатки не было. Это сто процентов. Остальные вопросы, касающиеся его задержания, пока проясняются, - цитирует «Интерфакс» заявление российской дипмиссии.

Ранее в аэропорту «Борг эль-Араб» в Александрии был задержан гражданин РФ в связи с обнаружением у него взрывного устройства. По предварительным данным, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который направлялся в Стамбул.