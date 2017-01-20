Задержанного в Барселоне россиянина подозревают в создании вредоносного ПО
Гражданин России Станислав Лисов, задержанный на прошлой неделе испанской полицией в Барселоне, подозревается в создании «банковского трояна» под названием NeverQuest для кражи данных кредитных организаций.
В Гражданской Гвардии Испании заявили, что Лисов является одним из самых важных российских кибепреступников, которые разыскиваются США. Сумма якобы нанесенного им ущерба оценивается в пять миллионов долларов, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что расследование в отношении россиянина ведется с 2014 года. Задержан он был по запросу ФБР США и Интерпола. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Штаты.
Супруга Лисова утверждает, что он работает программистом и занимается разработкой и поддержкой сайтов.
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