В США задержана россиянка по подозрению в вымогательстве денег у экс-губернатора

Сотрудники правоохранительных органов США задержали 26-летнюю гражданку России Светлану Захарову, она подозревается в вымогательстве денег у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эдиота Спитцера.

Ранее Захарова обвиняла главу региона в насилии, сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Женщину взяли под стражу в Нью-Йорке по возвращении из России. В феврале этого года Захарова, известная также как Светлана Трэвис, уехала из Нью-Йорка в Россию. Тогда россиянка обвинила экс-губернатора штата Нью-Йорк Спитцера в насилии в номере известного отеля «Плаза». Захарова потребовала от Спитцера денежные средства.

Защита губернатора отрицает обвинения.

Захарова также подозревается в подлоге документов и афере с недвижимостью, в результате которой она получила 18 тысяч долларов.

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Места: Россия, США
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