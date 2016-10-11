В США задержана россиянка по подозрению в вымогательстве денег у экс-губернатора
Сотрудники правоохранительных органов США задержали 26-летнюю гражданку России Светлану Захарову, она подозревается в вымогательстве денег у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эдиота Спитцера.
Ранее Захарова обвиняла главу региона в насилии, сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.
Женщину взяли под стражу в Нью-Йорке по возвращении из России. В феврале этого года Захарова, известная также как Светлана Трэвис, уехала из Нью-Йорка в Россию. Тогда россиянка обвинила экс-губернатора штата Нью-Йорк Спитцера в насилии в номере известного отеля «Плаза». Захарова потребовала от Спитцера денежные средства.
Защита губернатора отрицает обвинения.
Захарова также подозревается в подлоге документов и афере с недвижимостью, в результате которой она получила 18 тысяч долларов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии