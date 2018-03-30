Задержана еще одна чиновница по делу о пожаре в Кемерове
В ходе расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержана глава инспекции госстройнадзора по региону Танзилия Комкова.
По версии следствия, ТРЦ на месте кондитерской фабрики был построен по ее самовольному разрешению. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением служебными полномочиями, передает «ТВ Центр» со ссылкой на СКР.
Ранее стало известно о задержании гендиректора компании, которой принадлежал ТЦ, Юлии Богдановой. Она же отвечала за пожарную безопасность здания, но не предпринимала мер по устранению имевшихся недостатков.
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