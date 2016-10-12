Задержан ранивший ножом пассажира в московском метро

Полицейские задержали молодого человека, который ударил ножом мужчину во время ссоры в метро.

- В Москве сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в хулиганстве и причинении вреда здоровью одному из пассажиров, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду.

По данным полиции, между двумя мужчинами возник конфликт при входе в вагон на станции метро «Новогиреево». После взаимных оскорблений один из оппонентов дважды ударил ножом второго и сразу скрылся с места происшествия.

Мужчина был оперативно задержан на этой же станции сотрудниками УВД на Московском метрополитене. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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События: происшествия
Организации: МВД
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