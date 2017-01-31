Задержан подозреваемый в убийстве похищенной в Новокузнецке 12-летней девочки

В Новокузнецке правоохранительные органы задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и убийстве 12-летней девочки, пропавшей 26 января. При обыске в квартире у предполагаемого преступника обнаружена кровь жертвы.

- С применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке, - рассказали изданию «Петербургский дневник» в Следственном комитете РФ.

Ранее, 26 января 12-летняя школьница поехала к сестре и пропала без вести. Ее поиски велись круглосуточно сотрудниками полиции, спасателями, служащими внутренних войск и волонтерами.

Мужчина задержан, с ним работают следователи. Обнаружено и место, где может находиться труп девочки. Это вентиляционный штрек на окраине одного из районов Новокузнецка. Сейчас штрек исследуют полицейские, спасатели и следователи.

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