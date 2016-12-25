Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, обнаруженной накануне в квартире на востоке Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина 1995 года рождения пытался выехать за пределы России. Он был задержан и доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Уточняется, что подозреваемым оказался сожитель тети погибшего ребенка.

В субботу днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. Мать ребенка сначала предположила, что девочка могла покончить с собой, однако позже призналась, что убийство совершил муж сестры убитой. Об этом сообщает ТАСС.