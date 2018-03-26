Задержан отключивший пожарную сигнализацию охранник

Охранник, отключивший пожарную сигнализацию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», задержан, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОП, отключивший сигнал о немедленной эвакуации из здания торгового центра.

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них много детей, которые пришли в кинотеатр, сообщает «РИА Новости».

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