Задержан глава Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и этапирован в Москву.

При этом источник агентства «Интерфакс» не уточнил причину задержания.

Вместе с тем удмуртский интернет-портал «День» утверждает, что главу Удмуртии видели в аэропорту очевидцы, которые рассказали, что Соловьев в сопровождении правоохранителей вылетел в Москву утренним рейсом авиакомпании «Ижавиа».

По данным источников портала, перед задержанием в Москву были переданы материалы «дела дорожников», которое с прошлого года расследуется сотрудниками регионального ФСБ.

Официальных комментариев по этому поводу нет.

Александр Соловьев занимает должность главы Удмуртии с сентября 2014 года. Он получил поддержку 84 процентов избирателей, сообщает «Национальная служба новостей».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Машиниста взорванного метропоезда наградят

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО