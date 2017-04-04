Задержан глава Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и этапирован в Москву.

При этом источник агентства «Интерфакс» не уточнил причину задержания.

Вместе с тем удмуртский интернет-портал «День» утверждает, что главу Удмуртии видели в аэропорту очевидцы, которые рассказали, что Соловьев в сопровождении правоохранителей вылетел в Москву утренним рейсом авиакомпании «Ижавиа».

По данным источников портала, перед задержанием в Москву были переданы материалы «дела дорожников», которое с прошлого года расследуется сотрудниками регионального ФСБ.

Официальных комментариев по этому поводу нет.

Александр Соловьев занимает должность главы Удмуртии с сентября 2014 года. Он получил поддержку 84 процентов избирателей, сообщает «Национальная служба новостей».