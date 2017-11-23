В ЛНР задержали украинских диверсантов
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекло деятельность группы украинских диверсантов.
Операция проводилась совместными усилиями сотрудников ведомства и силовиков самопровозглашенной Донецкой народно республики (ДНР), передает «ТВ Центр» со ссылкой на главу МВД ЛНР Игоря Корнета.
По его словам, диверсанты готовили несколько терактов на территории республики для дестабилизации обстановки. Их деятельность контролировалась украинской разведкой.
Накануне стало известно об аресте нескольких должностных лиц ЛНР, которых заподозрили в причастности к спецслужбам Украины.
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