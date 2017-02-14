В МО задержали груз мясной продукции из Сербии

В Подмосковье задержаны 20 тонн свиного шпика из Сербии. Причиной тому стало выявленное Россельхознадзором нарушение в оформлении документов на груз.

В частности, в ходе пограничного ветеринарного контроля обнаружилось отсутствие сведений о хранении указанной продукции с момента ее выработки до отправки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Груз шпика задержан и помещен на хранение до разрешения ситуации.

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