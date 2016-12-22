ФСБ задержала семерых членов экстремистской группы «Таблиги Джамаат»

Сотрудники ФСБ задержали в московском регионе семерых членов экстремистской группировки «Таблиги Джамаат» (запрещенная в РФ организация), которая ставит своей целью создание в России исламского халифата.

«Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ.

Задержанные экстремисты вербовали новых сторонников и пытались отправить на дальнейшее обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Как сообщает агентство со ссылкой на достоверные источники, среди задержанных шестеро граждан Киргизии и один россиянин.