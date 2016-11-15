ФСБ задержала готовившую теракты в Ингушетии и Москве преступную группу

ФСБ задержала пятерых участников преступной группы, связанной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), готовивших преступления в Ингушетии и Москве, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По словам представителя ведомства, при обыске, проведенном в местах их обитания, а также в специально оборудованном схроне обнаружено и изъято два готовых к применению самодельных взрывных устройства массой около 10 кг в тротиловом эквиваленте каждое. У задержанных также обнаружены самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам, боеприпасы к различным видам оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ по факту участия в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ. Сообщает ТАСС.