ФСБ задержала готовивших теракты в Москве диверсантов

В Москве задержаны члены диверсионно-террористической группы, которые готовились осуществить серию терактов по указанию группировки ДАИШ (запрещена в России).

В Центре общественных связей ФСБ ТАСС рассказали, что в составе групп выходцы из Таджикистана и гражданин Молдовы. Их действиями руководил эмиссар ДАИШ, находящийся в Турции.

Участники террористической ячейки были задержаны по местам их проживания в столице и Подмосковье. У них изъяли самодельные взрывные устройства и больше количество взрывчатых веществ, в также автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.