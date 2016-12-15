ФСБ задержала готовивших теракты в Москве диверсантов
В Москве задержаны члены диверсионно-террористической группы, которые готовились осуществить серию терактов по указанию группировки ДАИШ (запрещена в России).
В Центре общественных связей ФСБ ТАСС рассказали, что в составе групп выходцы из Таджикистана и гражданин Молдовы. Их действиями руководил эмиссар ДАИШ, находящийся в Турции.
Участники террористической ячейки были задержаны по местам их проживания в столице и Подмосковье. У них изъяли самодельные взрывные устройства и больше количество взрывчатых веществ, в также автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.
Следующая новость В 2017 году на выплату пенсий будет выделено 7 трлн рублей
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии