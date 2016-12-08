ФСБ задержала двух сотрудников антикоррупционного Главка МВД РФ
В ходе оперативно-следственных мероприятий представители Федеральной службы безопасности задержали двоих сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по подозрению в совершении должностных преступлений.
- В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, - рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, задержание не связано с делом полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого было обнаружено более 9 миллиардов рублей.
Официальным подтверждением этой информацией ТАСС не располагает.
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