ФСБ задержала двух сотрудников антикоррупционного Главка МВД РФ

В ходе оперативно-следственных мероприятий представители Федеральной службы безопасности задержали двоих сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по подозрению в совершении должностных преступлений.

- В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, - рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, задержание не связано с делом полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого было обнаружено более 9 миллиардов рублей.

Официальным подтверждением этой информацией ТАСС не располагает.