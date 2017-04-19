ФСБ задержала брата подозреваемого в организации взрыва в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали старшего брата Аброра Азимова, подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В ЦОС ФСБ «Интерфаксу» уточнили, что Акрам Азимов был задержан в поселке Московский. Предполагается, что он помогал переправлять деньги, которые использовались для подготовки теракта, а также обеспечивать связь с эмиссарами международных террористических организаций.

В СКР агентству сообщили, что с Азимовым работают следователи. В ближайшее время они намерены направить в суд ходатайство о его аресте.

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События: терроризм
Организации: ФСБ, СКР
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