СКР задержал подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве
Сотрудники СКР задержали мужчину 1992 года рождения, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в центре столицы.
По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъята «компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», рассказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что пояснила, что подозреваемый размещал в интернете материалы, призывающие к массовым беспорядкам, и использовал при этом ПО, позволяющее «заметать следы» присутствия в Сети.
Иванова добавила, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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