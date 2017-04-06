СКР задержал подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве

Сотрудники СКР задержали мужчину 1992 года рождения, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в центре столицы.

По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъята «компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», рассказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что пояснила, что подозреваемый размещал в интернете материалы, призывающие к массовым беспорядкам, и использовал при этом ПО, позволяющее «заметать следы» присутствия в Сети.

Иванова добавила, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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