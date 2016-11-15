СК задержал администратора одной из «групп смерти» в «ВКонтакте»

Следственный комитет задержал администратора одной из «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте», склонявшей детей к совершению самоубийства, сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По ее ловам, в мае 2016 года следователями Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу были проверены появившиеся в СМИ сообщения о закрытых группах в одной из популярных в России социальных сетей, склоняющих подростков к суицидам.

По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ). За три года злоумышленники создали восемь тематических групп в «ВКонтакте», где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей.

Ребенок, вступивший в группу, в результате попадал в сильнейшую психологическую ловушку, а смерть преподносилась как единственный правильный выход из сложных жизненных ситуаций. При этом, администраторы группы всячески унижали роль семьи, дружбы и верности. Петренко также пояснила, что администратор группы давал ее участникам различные задания, отказ от выполнения которых грозил исключением из сообщества. Таким образом, дети, дорожащие своим участием в данных виртуальных группах, вынуждены были выполнять опасные задания, вплоть до совершения самоубийства.

В настоящее время следователи проводят обыски в 10 регионах России, изымаются электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие, сообщает ТАСС.