Зачатие от трех родителей поможет увеличить интеллект

Американский научный стартап «Darwin Life» продолжит проводить операции по искусственному оплодотворению, используя ДНК трех человек.

Метод предполагает использование донорской яйцеклетки, в которую переносится ядро из яйцеклетки будущей матери. Получившаяся таким образом яйцеклетка затем оплодотворяется спермой отца и имплантируется обратно в организм женщины.

В результате ребенок наследует ДНК от трех человек — матери, отца, а также женщины-донора.

Американские ученые добавляют, что впоследствии можно будет усовершенствовать методику и корректировать гены будущего ребенка — родители смогут выбрать цвет волос, глаз или даже увеличить уровень интеллекта.

Единственной страной в мире, которая разрешила этот метод, в 2015 году стала Великобритания, однако использование технологии в этой стране возможно только в том случае, если будущие родители страдают серьезными генетическими заболеваниями.

Все будущие операции будут проводиться в Мексике. Стоимость такой операции составит от 80 до 120 тысяч долларов.