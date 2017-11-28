Забота родителей изменяет ДНК детей

Изменения в ДНК детей происходят благодаря контакту с родителями. К такому выводу пришли медики из Канады, США и Великобритании.

Исследование показало, что от того, как много времени ребенок проводит в контакте с людьми, заботящимися о нем, зависит количество накопленных к определенному возрасту изменений в ДНК.

В ходе эксперимента медики попросили родителей вести дневник, в котором нужно было указывать время сна, кормления ребенка, а также продолжительность физического контакта.

Когда детям исполнилось 4,5 года у них взяли пробы слюны, которые показали наличие изменений в ДНК по сравнению с периодом до начала исследования.

Наибольшие различия были выявлены на пяти участках ДНК, которые участвуют в работе иммунной системы и регулировании метаболизма.