Заболевший гриппом Медведев нашелся на горнолыжном курорте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, о болезни которого 14 марта сообщил президент России Владимир Путин, отдыхает на горнолыжном курорте.

Снимок, на котором изображен Медведев в спортивном костюме и темных очках, опубликован на странице кофейни coffeebarberry в социальной сети Instagram.

«На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе. Особенно «Русиано», – говорится в комментарии к фотографии.

В качестве геотега поставлен Архыз Ski. На фоне виднеются снег и горы. Когда точно был сделан снимок, не уточняется, отмечает «Экономика сегодня».

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он на совещании с кабмином.