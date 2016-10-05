США заблокировали заявление с осуждением обстрела посольства РФ в Дамаске

Представители США в Совете безопасности ООН заблокировали распространение заявления с осуждением обстрела посольства РФ в Дамаске. В Москве такие действия Белого дома назвали "неуклюжими".

В случаях нападения на дипломатические ведомства текст заявления является стандартным. Делегация США заблокировала его с целью внести собственные дополнения. Вашингтон поддержали Великобритания и Украина, сообщает издание "Народные новости". Москва уверена, что такие действия представителей США являются неуважением к Венской конвенции о дипотношениях.

Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу из минометов 3 октября. По предварительным данным, ответственность за обстрел несет организация "Джабхат Фатх аш-Шам" (экс-"Нусра"), деятельность которой запрещена в РФ.