Забайкальские шахтеры из-за невыплат объявили голодовку
Около двадцати работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за задержек по зарплате.
В мае нынешнего года рабочие уже устраивали забастовку - 81 человек отказался покидать золоторудную шахту «Юго-Западная» в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность.
Работы на руднике по решению собственника были приостановлены, а прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло взял под контроль ситуацию по личный контроль, однако деньги шахтерам пока так и не выплачены, передает ТАСС.
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