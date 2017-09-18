Забайкальские шахтеры из-за невыплат объявили голодовку

Около двадцати работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за задержек по зарплате.

В мае нынешнего года рабочие уже устраивали забастовку - 81 человек отказался покидать золоторудную шахту «Юго-Западная» в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность.

Работы на руднике по решению собственника были приостановлены, а прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло взял под контроль ситуацию по личный контроль, однако деньги шахтерам пока так и не выплачены, передает ТАСС.