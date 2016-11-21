В Забайкалье застрелен сотрудник Росгвардии

В Забайкалье сотрудники Росгвардии были обстреляны жителем поселка Карымское. В результате один из них погиб, в второй получил ранение.

Инцидент произошел в воскресенье. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством. На месте происшествия они обнаружили мужчину с ружьем, который открыл по ним огонь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по Забайкальскому округу.

Водитель группы задержания, 27-летний сержант полиции был убит, 34-летнй прапорщик - ранен в руку.

Злоумышленник, бросив оружие, скрылся с места происшествия. Однако личность его установлена и в настоящее время он находится в розыске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».