В Забайкалье спасатели ищут пропавший вертолет Robinson
Вертолет Robinson пропал в Балейском районе Забайкальского края, на его борту находятся три человека.
Машина следовала по маршруту Золотореченск - артель "Джалал-Кадай" и в контрольное время пилот не вышел на связь.
Организованы поиски вертолета. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает ТАСС.
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