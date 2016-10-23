В Забайкалье спасатели ищут пропавший вертолет Robinson

Вертолет Robinson пропал в Балейском районе Забайкальского края, на его борту находятся три человека.

Машина следовала по маршруту Золотореченск - артель "Джалал-Кадай" и в контрольное время пилот не вышел на связь.

Организованы поиски вертолета. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает ТАСС.

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Места: Россия
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