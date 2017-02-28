В Забайкалье сошли с рельсов более двух десятков вагонов

На Забайкальской железной дороге произошла авария с участием грузового поезда – 25 его вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия повреждены соседние пути и опоры контактной сети. Движение на перегоне Атамановка-Кручина приостановлено, туда направлены восстановительные поезда.

По причине аварии инцидента задержаны несколько пассажирских поездов. Часть ехавших в них людей отправлены в Читу автобусами. Для остальных пассажиров организовано обеспечение питанием, сообщает РИА ФедералПресс.

В РЖД создали оперативный штаб по контролю за ходом восстановительных работ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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Места: Россия
Организации: РЖД
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