В Забайкалье сошли с рельсов более двух десятков вагонов

На Забайкальской железной дороге произошла авария с участием грузового поезда – 25 его вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия повреждены соседние пути и опоры контактной сети. Движение на перегоне Атамановка-Кручина приостановлено, туда направлены восстановительные поезда.

По причине аварии инцидента задержаны несколько пассажирских поездов. Часть ехавших в них людей отправлены в Читу автобусами. Для остальных пассажиров организовано обеспечение питанием, сообщает РИА ФедералПресс.

В РЖД создали оперативный штаб по контролю за ходом восстановительных работ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.